В Австрии около 50 молодых людей устроили погром в католической церкви

В Вене около 50 молодых людей устроили погром в католической церкви Святого Антония Падуанского и скрылись, сообщает издание Kronen Zeitung.

По данным издания, нападавшие, выкрикивавшие «Аллах акбар», повредили купель и исповедальню.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, комментируя инцидент, решительно осудил любые формы экстремизма и нетерпимости.

Как передаёт издание Kurier, нападение было зафиксировано на камеру наблюдения. После того, как помощник пастора вызвал полицию, нападавшие скрылись.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна продолжит решительную борьбу против «политического ислама».

Alle Christen müssen in #Österreich frei und in Sicherheit ihren Glauben ausüben können! Wir werden den Kampf gegen den politischen Islam entschieden weiterführen und hier keine falsche Toleranz zeigen.

Danke an alle Polizisten für ihren Einsatz! https://t.co/1Psz3C82vn — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 30, 2020

Ранее французские власти дали распоряжение посольствам в других странах усилить меры безопасности.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин», он был задержан.

По данным СМИ, ещё два нападения с применением ножей предотвращены в Лионе и Авиньоне.