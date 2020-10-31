В Австрии около 50 молодых людей устроили погром в католической церкви

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В Вене около 50 молодых людей устроили погром в католической церкви Святого Антония Падуанского и скрылись, сообщает издание Kronen Zeitung.
В Австрии около 50 молодых людей устроили погром в католической церкви
  • © REUTERS/Andreas Gebert

По данным издания, нападавшие, выкрикивавшие «Аллах акбар», повредили купель и исповедальню.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, комментируя инцидент, решительно осудил любые формы экстремизма и нетерпимости.

Как передаёт издание Kurier, нападение было зафиксировано на камеру наблюдения. После того, как помощник пастора вызвал полицию, нападавшие скрылись.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна продолжит решительную борьбу против «политического ислама».

Ранее французские власти дали распоряжение посольствам в других странах усилить меры безопасности.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. По словам мэра города Кристиана Эстрози, преступление совершил «радикализированный мусульманин», он был задержан.

По данным СМИ, ещё два нападения с применением ножей предотвращены в Лионе и Авиньоне.

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