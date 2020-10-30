Франция заявила о готовности помочь Греции и Турции после землетрясения

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о готовности французской стороны оказать помощь народам Греции и Турции после землетрясения.
Франция заявила о готовности помочь Греции и Турции после землетрясения
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сильное землетрясение обрушилось на Турцию и несколько греческих островов в Эгейском море. Полная солидарность с греческим и турецким населением. Мы на их стороне и готовы мобилизоваться, чтобы помочь им», — отметил он.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы выразить соболезнования из-за гибели людей в результате землетрясения.

30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли шесть человек и 202 пострадали.

Греческие СМИ сообщают о двух погибших детях в результате землетрясения на греческом острове Самос.

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