Франция заявила о готовности помочь Греции и Турции после землетрясения
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Сильное землетрясение обрушилось на Турцию и несколько греческих островов в Эгейском море. Полная солидарность с греческим и турецким населением. Мы на их стороне и готовы мобилизоваться, чтобы помочь им», — отметил он.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы выразить соболезнования из-за гибели людей в результате землетрясения.
30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли шесть человек и 202 пострадали.
Греческие СМИ сообщают о двух погибших детях в результате землетрясения на греческом острове Самос.