Адвокат назвал политизированным решение Twitter в отношении репортажа RT
- Reuters
По словам эксперта, данное решение было «неправомерным и политизированным».
«Давление оказывается в целом на канал, который сегодня освещает вне пределов Российской Федерации официальную точку зрения России, а самое главное — подаёт беспристрастно объективную информацию относительно происходящих в международном сообществе процессов», — отметил он.
По мнению Маршани, канал «объективно освещает все политические процессы за пределами территории Российской Федерации без ложной аналитики и без предвзятости в отношении отдельных элементов политического реноме отдельных лидеров зарубежных стран».
Специалист отметил, что это «борьба не против канала персонально, это политизированный процесс, направленный на дискредитацию Российской Федерации в целом за рубежом».
Ранее Twitter отметил репортаж RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение, отключив возможность делать ретвиты и реплаи к посту.
В компании заявили, что твит содержит «спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».