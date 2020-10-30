Адвокат назвал политизированным решение Twitter в отношении репортажа RT

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Анастасия Румянцева
Адвокат-международник Тимур Маршани прокомментировал в беседе с RT решение Twitter ввести ограничения в отношении репортажа англоязычной версии телеканала о выборах президента в США.
Адвокат назвал политизированным решение Twitter в отношении репортажа RT
  • Reuters

По словам эксперта, данное решение было «неправомерным и политизированным».

«Давление оказывается в целом на канал, который сегодня освещает вне пределов Российской Федерации официальную точку зрения России, а самое главное — подаёт беспристрастно объективную информацию относительно происходящих в международном сообществе процессов», — отметил он.

По мнению Маршани, канал «объективно освещает все политические процессы за пределами территории Российской Федерации без ложной аналитики и без предвзятости в отношении отдельных элементов политического реноме отдельных лидеров зарубежных стран».

Специалист отметил, что это «борьба не против канала персонально, это политизированный процесс, направленный на дискредитацию Российской Федерации в целом за рубежом».

Ранее Twitter отметил репортаж RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение, отключив возможность делать ретвиты и реплаи к посту.

В компании заявили, что твит содержит «спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

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