Джабаров прокомментировал маркировку в Twitter поста RT о выборах в США

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RT
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT решение Twitter ввести ограничения в отношении репортажа англоязычной версии телеканала о выборах президента в США.
Джабаров прокомментировал маркировку в Twitter поста RT о выборах в США
  • РИА Новости

«Американцы всех учат демократии, а сами об этом слышать не хотят. Они никогда не пускают к себе (на выборы. — RT) и не приглашают наблюдателей, они учат все страны, как надо голосовать и проводить предвыборные кампании. Что касается их самих, они считают, что это внутреннее дело США», — заявил Джабаров.

Он также отметил, что действия Twitter в данном случае достаточно закономерны.

«Поведение Twitter понятно: это тоже американская сеть. Надо спокойно реагировать на это», — добавил сенатор.

Ранее Twitter отметил репортаж RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение, отключив возможность делать ретвиты и реплаи к посту.

В компании заявили, что твит содержит «спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

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