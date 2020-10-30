В Госдуме осудили ограничения Twitter к сюжету RT о выборах в США

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RT
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT решение Twitter ввести ограничения в отношении репортажа англоязычной версии телеканала о выборах президента в США.
В Госдуме осудили ограничения Twitter к сюжету RT о выборах в США
  • AFP

«Всё, что есть сейчас в отношении России, тех или иных её оценок, фейковых новостей антироссийского содержания, пресловутой кампании о якобы вмешательстве России в дела США в проведении выборов, — всё это лишний раз свидетельствует о том, что никакой реальной свободы слова там (в США. — RT) нет. Работа СМИ жёстко модерируется заказчиками», — заявил Новиков.

Депутат также обратил внимание на общее снижение качества американской журналистики.

«Сейчас к этому добавляется ещё и резкое снижение качества журналистики в США. Если когда-то были нормы, хотя бы приблизительно определяющие правила игры о том, что порядочно и приемлемо... то сейчас элементарно происходит обрушение качества журналистской работы», — добавил парламентарий.

При этом, по его мнению, в краткосрочной перспективе подобные ситуации станут ещё более частыми.

«Когда эти два процесса накладываются друг на друга (цинизм политической «заказухи» и снижение уровня профессионализма), мы имеем ситуацию, когда возможны такие шаги со стороны Twitter... Такого рода явления будут развиваться по нарастающей. Надеяться на то, что в краткосрочной перспективе в мире возобладают более объективные... и здравые подходы к предоставлению информации, не приходится», — считает депутат.

Ранее Twitter отметил репортаж RT о президентских выборах в США как вводящий в заблуждение, отключив возможность делать ретвиты и реплаи к посту.

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