В Филадельфии задержали более 170 человек во время беспорядков

Сотрудниками американских правоохранительных органов задержаны 172 человека во время беспорядков, которые начались в Филадельфии.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные властей.

Как заявила комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло, 28 октября в городе было произведено 81 новое задержание, в том числе за нападение на полицейских. Среди задержанных 53 человека обвиняются в кражах.

Отмечается, что за два дня протестов в городе пострадали более 50 сотрудников правоохранительных органов, 23 из них получили травмы 28 октября.

Ранее в Филадельфии ввели комендантский час до утра четверга, 29 октября, на фоне беспорядков после убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса.

Позднее сообщалось, что американская полиция нашла грузовик со взрывчатыми веществами в Филадельфии.