В Филадельфии ввели комендантский час из-за беспорядков

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В американском городе Филадельфия вводится комендантский час до утра четверга, 29 октября, на фоне беспорядков после убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса.
В Филадельфии ввели комендантский час из-за беспорядков
  • © REUTERS/Yuki Iwamura

«Комендантский час по всему городу вступит в силу сегодня, 28 октября, в 21:00 и продолжится до 6:00», — говорится в сообщении городской администрации в Twitter.

В указанное время жителям разрешается покидать свои дома только для поездок на работу, в медицинские организации или в других экстренных случаях, а также для голосования по почте на президентских выборах.

Ранее в полиции Филадельфии сообщили, что около 1 тыс. человек принимают участие в грабежах магазинов.

Протесты в городе начались после того, как сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по 27-летнему афроамериканцу Уолтеру Уоллесу, который попытался приблизиться к ним с ножом в руках, несмотря на неоднократные призывы полицейских бросить оружие.

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