В Филадельфии ввели комендантский час из-за беспорядков
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«Комендантский час по всему городу вступит в силу сегодня, 28 октября, в 21:00 и продолжится до 6:00», — говорится в сообщении городской администрации в Twitter.
В указанное время жителям разрешается покидать свои дома только для поездок на работу, в медицинские организации или в других экстренных случаях, а также для голосования по почте на президентских выборах.
Ранее в полиции Филадельфии сообщили, что около 1 тыс. человек принимают участие в грабежах магазинов.
Протесты в городе начались после того, как сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по 27-летнему афроамериканцу Уолтеру Уоллесу, который попытался приблизиться к ним с ножом в руках, несмотря на неоднократные призывы полицейских бросить оружие.