Полиция сообщает о грабежах магазинов в Филадельфии

Около тысячи человек принимают участие в грабежах магазинов в американском городе Филадельфия, сообщает управление городской полиции.

«Тревога! Толпа из около 1 000 человек грабит частные предприятия в районе Араминго-авеню и Кастор-авеню», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

*Alert* A large crowd of appx 1000 is looting businesses in the area of Castor and Aramingo. Avoid the area — Philadelphia Police (@PhillyPolice) October 28, 2020

В полиции не рекомендуют жителям семи районов выходить на улицу.

По их данным, в этих районах зафиксированы демонстрации с применением насилия, переросшие в грабежи.

Ранее в американской Филадельфии начались протесты после того, как двое полицейских убили 27-летнего темнокожего мужчину.