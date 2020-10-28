Полиция сообщает о грабежах магазинов в Филадельфии

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Около тысячи человек принимают участие в грабежах магазинов в американском городе Филадельфия, сообщает управление городской полиции.
Полиция сообщает о грабежах магазинов в Филадельфии
  • © REUTERS/David 'Dee' Delgado

«Тревога! Толпа из около 1 000 человек грабит частные предприятия в районе Араминго-авеню и Кастор-авеню», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В полиции не рекомендуют жителям семи районов выходить на улицу.

По их данным, в этих районах зафиксированы демонстрации с применением насилия, переросшие в грабежи.

Ранее в американской Филадельфии начались протесты после того, как двое полицейских убили 27-летнего темнокожего мужчину.

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