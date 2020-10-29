В Филадельфии нашли грузовик со взрывчатыми веществами
- Reuters
Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC.
Уточняется, что внутри грузовика были обнаружены баки с пропаном, факелы и, предположительно, динамитные шашки.
К расследованию, начатому из-за обнаружения взрывчатых веществ, подключилась команда взрывотехников.
В настоящий момент у полиции нет данных о том, кому принадлежит автомобиль.
Ранее в Филадельфии ввели комендантский час до утра четверга, 29 октября, на фоне беспорядков после убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса.