В Филадельфии нашли грузовик со взрывчатыми веществами

Американская полиция нашла грузовик со взрывчатыми веществами в Филадельфии.

Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC.

Уточняется, что внутри грузовика были обнаружены баки с пропаном, факелы и, предположительно, динамитные шашки.

К расследованию, начатому из-за обнаружения взрывчатых веществ, подключилась команда взрывотехников.

В настоящий момент у полиции нет данных о том, кому принадлежит автомобиль.

Ранее в Филадельфии ввели комендантский час до утра четверга, 29 октября, на фоне беспорядков после убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса.