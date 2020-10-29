В Филадельфии нашли грузовик со взрывчатыми веществами

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Американская полиция нашла грузовик со взрывчатыми веществами в Филадельфии.
В Филадельфии нашли грузовик со взрывчатыми веществами
  • Reuters

Об этом сообщает местное отделение телеканала ABC.

Уточняется, что внутри грузовика были обнаружены баки с пропаном, факелы и, предположительно, динамитные шашки.

К расследованию, начатому из-за обнаружения взрывчатых веществ, подключилась команда взрывотехников.

В настоящий момент у полиции нет данных о том, кому принадлежит автомобиль.

Ранее в Филадельфии ввели комендантский час до утра четверга, 29 октября, на фоне беспорядков после убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса.

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