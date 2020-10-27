В Канаде назвали комментарии Турции в адрес Франции неприемлемыми

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань назвал неприемлемыми комментарии Турции относительно Франции и призвал вернуться к уважительным дипломатическим отношениям.

«Мы солидарны с нашими французскими друзьями. Недавние комментарии Турции относительно Франции полностью неприемлемы. Мы должны вернуться к уважительным дипломатическим отношениям. Мы всегда будем вместе, чтобы с уважением защитить свободу выражения», — написал глава МИД в Twitter.

Ранее Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.

Кроме того, он призвал жителей Турции бойкотировать французские товары.

Во Франции, в свою очередь, исключили возможность бойкота турецких товаров после слов Эрдогана.