В Канаде назвали комментарии Турции в адрес Франции неприемлемыми
- Reuters
«Мы солидарны с нашими французскими друзьями. Недавние комментарии Турции относительно Франции полностью неприемлемы. Мы должны вернуться к уважительным дипломатическим отношениям. Мы всегда будем вместе, чтобы с уважением защитить свободу выражения», — написал глава МИД в Twitter.
Ранее Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.
Кроме того, он призвал жителей Турции бойкотировать французские товары.
Во Франции, в свою очередь, исключили возможность бойкота турецких товаров после слов Эрдогана.