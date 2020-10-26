Конте назвал неприемлемыми слова Эрдогана в адрес Макрона
- Reuters
«Замечания президента Эрдогана в адрес президента Макрона неприемлемы. Личное оскорбление не только не способствует позитивной повестке дня, которую ЕС хочет реализовать в отношении Турции, но и, наоборот, отталкивает от решений», — написал он в Twitter.
Конте выразил полную солидарность с Макроном.
Ранее Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.
Кроме того, он призвал жителей Турции бойкотировать французские товары.
Эрдоган также рекомендовал Макрону «проверить свою психику», передавало агентство Anadolu.