Конте назвал неприемлемыми слова Эрдогана в адрес Макрона

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал неприемлемыми слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

«Замечания президента Эрдогана в адрес президента Макрона неприемлемы. Личное оскорбление не только не способствует позитивной повестке дня, которую ЕС хочет реализовать в отношении Турции, но и, наоборот, отталкивает от решений», — написал он в Twitter.

Конте выразил полную солидарность с Макроном.

Ранее Эрдоган заявил об «антиисламских выпадах Макрона» и «расистском терроризме», назвав слова французского президента угрозой национальной безопасности.

Кроме того, он призвал жителей Турции бойкотировать французские товары.

Эрдоган также рекомендовал Макрону «проверить свою психику», передавало агентство Anadolu.