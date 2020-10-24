Россия рассмотрит дополнительную отправку военных инструкторов в ЦАР

Россия рассмотрит вопрос о дополнительной отправке военных инструкторов в Центрально-Африканскую Республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Банги Владимира Титоренко.

«На сегодняшний день речь идёт о том, чтобы консолидировать подготовку Вооружённых сил ЦАР, поэтому есть обращение министра обороны страны, скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время», — ответил дипломат на вопрос, планирует ли Россия дополнительно направить в африканскую страну военных инструкторов.

По его словам, накануне он встретился с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, на встрече этот вопрос тоже затрагивался.

Ранее стало известно, что премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада прибудет 24 октября с рабочим визитом в Москву.

В феврале директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский рассказал, что подготовкой военнослужащих и представителей правоохранительных органов Центрально-Африканской Республики занимаются 235 российских специалистов.