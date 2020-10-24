Россия рассмотрит дополнительную отправку военных инструкторов в ЦАР

Короткая ссылка
Россия рассмотрит вопрос о дополнительной отправке военных инструкторов в Центрально-Африканскую Республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Банги Владимира Титоренко.
Россия рассмотрит дополнительную отправку военных инструкторов в ЦАР
  • РИА Новости

«На сегодняшний день речь идёт о том, чтобы консолидировать подготовку Вооружённых сил ЦАР, поэтому есть обращение министра обороны страны, скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время», — ответил дипломат на вопрос, планирует ли Россия дополнительно направить в африканскую страну военных инструкторов.

По его словам, накануне он встретился с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, на встрече этот вопрос тоже затрагивался.

Ранее стало известно, что премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада прибудет 24 октября с рабочим визитом в Москву.

В феврале директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский рассказал, что подготовкой военнослужащих и представителей правоохранительных органов Центрально-Африканской Республики занимаются 235 российских специалистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить