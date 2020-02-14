В МИД России рассказали о российских специалистах в ЦАР
- РИА Новости
По его словам, в составе миссии ООН в ЦАР на данный момент работают российские миротворцы. Помимо них, в стране также работает «гораздо большая по численности группа российских военных специалистов-инструкторов».
Кемарский уточнил, что они отправлены по линии Министерства обороны России в соответствии с просьбой, которая «была высказана правительством ЦАР, и с ведома санкционного комитета СБ ООН».
«Они работают по вахтовому методу, численность колеблется. В настоящее время их число составляет 235», — сказал дипломат.
В сентябре 2019 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия с ведома Совета Безопасности ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии оружия.