В МИД России рассказали о российских специалистах в ЦАР

Подготовкой военнослужащих и представителей правоохранительных органов Центрально-Африканской Республики занимаются 235 российских специалистов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

По его словам, в составе миссии ООН в ЦАР на данный момент работают российские миротворцы. Помимо них, в стране также работает «гораздо большая по численности группа российских военных специалистов-инструкторов».

Кемарский уточнил, что они отправлены по линии Министерства обороны России в соответствии с просьбой, которая «была высказана правительством ЦАР, и с ведома санкционного комитета СБ ООН».

«Они работают по вахтовому методу, численность колеблется. В настоящее время их число составляет 235», — сказал дипломат.

В сентябре 2019 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия с ведома Совета Безопасности ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии оружия.