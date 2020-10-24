Посол России анонсировал визит премьера ЦАР в Москву

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада прибудет 24 октября с рабочим визитом в Москву, сообщил посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко.

«Только что я проводил премьер-министра, который едет сегодня в Москву с рабочим визитом», — цитирует его РИА Новости.

По словам российского посла, Нгребада планирует встретиться с членами правительства России, замглавы МИД России, спецпредставителем президента по Африке и Ближнему Востоку Михаилом Богдановым, а также с представителями Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.

«Основная тема — экономическое сотрудничество между двумя странами... Этот визит должен послужить началом серьёзного экономического сотрудничества между странами», — отметил Титоренко.

Ожидается, что визит премьера ЦАР продлится четыре дня.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.