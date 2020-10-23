США выделят до $5 млн на противодействие развитию ракетного потенциала Ирана

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен выделить до $5 млн на программу противодействия совершенствованию ракетного потенциала Ирана. Об этом говорится в документе бюро Госдепа по международной безопасности и нераспространению (управления совместного уменьшения угрозы), с которым ознакомился RT.
США выделят до $5 млн на противодействие развитию ракетного потенциала Ирана
  • © Leonhard Foeger
  • Reuters

«В соответствии с настоящим уведомлением о возможности финансирования принимаются предложения, непосредственно предусматривающие противодействие разработке и совершенствованию программы создания баллистических ракет Ирана и повышение уровня соблюдения в мире соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и других много- и двусторонних ограничительных мер», — уточняется в тендерной документации.

Как отмечают в Госдепе, Иран продолжает совершенствовать свой ракетный потенциал. Подобная деятельность Тегерана, по словам американских специалистов, «угрожает интересам национальной безопасности Соединённых Штатов», а также якобы идёт вразрез с резолюциями СБ ООН.

Среди прочего Госдеп заинтересован в разработке мер по борьбе с незаконной перевозкой и финансированием распространения ядерного оружия, а также с киберкражей и передачей технологий и материалов, связанных с созданием баллистических ракет.

Начало программы предварительно запланировано на 1 октября 2021 года. Сроки реализации инициативы — 12 месяцев, общий бюджет — $5 млн (несколько грантов в размере от $25 тыс. до $250 тыс.).

Подать заявку на участие в конкурсе могут коммерческие или некоммерческие организации, частные и государственные образовательные учреждения, международные организации.

Ранее сообщалось, что в отношении Ирана перестали действовать санкции на экспорт и импорт вооружений, за исключением ракетной техники.

Отмену оружейного эмбарго регламентирует резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года. Жёстким противником отмены рестрикций остаются Соединённые Штаты.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить