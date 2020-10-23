США выделят до $5 млн на противодействие развитию ракетного потенциала Ирана

Госдепартамент США намерен выделить до $5 млн на программу противодействия совершенствованию ракетного потенциала Ирана. Об этом говорится в документе бюро Госдепа по международной безопасности и нераспространению (управления совместного уменьшения угрозы), с которым ознакомился RT.

«В соответствии с настоящим уведомлением о возможности финансирования принимаются предложения, непосредственно предусматривающие противодействие разработке и совершенствованию программы создания баллистических ракет Ирана и повышение уровня соблюдения в мире соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и других много- и двусторонних ограничительных мер», — уточняется в тендерной документации.



Как отмечают в Госдепе, Иран продолжает совершенствовать свой ракетный потенциал. Подобная деятельность Тегерана, по словам американских специалистов, «угрожает интересам национальной безопасности Соединённых Штатов», а также якобы идёт вразрез с резолюциями СБ ООН.

Среди прочего Госдеп заинтересован в разработке мер по борьбе с незаконной перевозкой и финансированием распространения ядерного оружия, а также с киберкражей и передачей технологий и материалов, связанных с созданием баллистических ракет.

Начало программы предварительно запланировано на 1 октября 2021 года. Сроки реализации инициативы — 12 месяцев, общий бюджет — $5 млн (несколько грантов в размере от $25 тыс. до $250 тыс.).

Подать заявку на участие в конкурсе могут коммерческие или некоммерческие организации, частные и государственные образовательные учреждения, международные организации.

Ранее сообщалось, что в отношении Ирана перестали действовать санкции на экспорт и импорт вооружений, за исключением ракетной техники.

Отмену оружейного эмбарго регламентирует резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года. Жёстким противником отмены рестрикций остаются Соединённые Штаты.

Подробнее — в материале RT.