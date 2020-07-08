Лавров заявил о желании США «сдерживать всех»

Американская администрация обуреваема желанием «сдерживать всех, кроме самой себя». Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова главы Пентагона Марка Эспера о сдерживании «агрессивных действий» России и Китая.

«Если он (глава Пентагона. — RT) считает главной задачей своего ведомства сдерживание России и Китая, то это значит, что такую философию исповедует нынешняя американская администрация, которая буквально обуреваема желанием сдерживать всех, кроме самой себя», — сказал министр.

По его словам, цель заключается в том, чтобы ликвидировать всё, что хоть каким-то образом ограничивает свободу действий или «свободу безнаказанности американской администрации» на мировой арене.

В пример он привёл Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор об открытом небе, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, деятельность ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека или деятельность Всемирной организации здравоохранения.

«Такой настрой, такая философия руководителя Пентагона вызывают сожаление, потому что мы заинтересованы в развитии нормального диалога со всеми странами, включая, конечно, такую страну, как США», — добавил он.

Эспер ранее заявил, что за год Пентагон сдержал «агрессивные действия», совершаемые такими странами, как Северная Корея и Иран, а также Россия и Китай.

Осенью 2019 года Эспер заявил, что России следует вести себя как «нормальной стране, которая разделяет западные ценности».

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу на совместной пресс-конференции прокомментировали слова Эспера.

RT вёл прямую трансляцию.