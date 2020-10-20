Биллингсли проинформировал страны НАТО о статусе переговоров с Россией

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Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проинформировал представителей стран — членов НАТО о статусе переговоров с российской стороной.
Биллингсли проинформировал страны НАТО о статусе переговоров с Россией
  • © REUTERS/Leonhard Foeger

«Проинформировал союзников по НАТО о статусе переговоров с Россией, включая мой разговор сегодня утром с замминистра иностранных дел России (Сергеем. — RT) Рябковым», — написал он в Twitter.

Кроме того, Биллингсли анонсировал «новые разведданные по России и Китаю», которыми США поделятся на заседании Североатлантического совета во вторник, 20 октября.

Ранее в США заявили о готовности продлить договор СНВ с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

Позднее в российском МИД рассказали о ситуации с ДСНВ.

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