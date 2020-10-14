Рябков рассказал о ситуации с ДСНВ
- РИА Новости
«Я не вижу никаких оснований ожидать заключения какой-либо договорённости до даты президентских выборов в США», — цитирует ТАСС Рябкова.
Он также сообщил, что никаких очных контактов со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли «не планируется до американских президентских выборов», заявил Рябков .
«Контакты в других форматах, например телеконференционные, вполне возможны», — добавил дипломат.
Ранее в США заявили о готовности продлить договор СНВ с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.