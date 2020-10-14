Рябков рассказал о ситуации с ДСНВ

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал о ситуации с договором об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Рябков рассказал о ситуации с ДСНВ
  • РИА Новости

«Я не вижу никаких оснований ожидать заключения какой-либо договорённости до даты президентских выборов в США», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он также сообщил, что никаких очных контактов со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли «не планируется до американских президентских выборов», заявил Рябков .

«Контакты в других форматах, например телеконференционные, вполне возможны», — добавил дипломат.

Ранее в США заявили о готовности продлить договор СНВ с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

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