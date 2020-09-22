Биллингсли обсудил с партнёрами по НАТО Россию и Китай

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Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обсудил с партнёрами по НАТО Россию и Китай.

Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня мы провели трёхчасовой разговор с партнёрами по НАТО касательно России, Китая и различных опций будущих механизмов верификации и транспарентности», — говорится в сообщении спецпредставителя.

Ранее Биллингсли заявил, что России было предложено подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

По словам Биллингсли, будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Он также отметил, что, если такое соглашение на уровне президентов будет достигнуто, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет продлён на срок менее пяти лет.

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