Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обсудил с партнёрами по НАТО Россию и Китай.

Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня мы провели трёхчасовой разговор с партнёрами по НАТО касательно России, Китая и различных опций будущих механизмов верификации и транспарентности», — говорится в сообщении спецпредставителя.

Today had a fulsome 3 hour discussion with officials from across the @NATO Alliance regarding Russia, China, and a range of options for future verification and transparency mechanisms #PeaceThroughStrength — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) September 21, 2020

Ранее Биллингсли заявил, что России было предложено подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

По словам Биллингсли, будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Он также отметил, что, если такое соглашение на уровне президентов будет достигнуто, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет продлён на срок менее пяти лет.