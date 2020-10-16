В Госдуме оценили заявление США о предложении Путина продлить СНВ-III

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который назвал обречённой на провал инициативу президента России Владимира Путина продлить договор СНВ-III на год без всяких условий.

«Предложение президента России актуально, оно выводит переговорный процесс из тупика... (Предложение. — RT) о том, что сейчас нужно без всяких обязательств продлить договор хотя бы на год, а затем в течение следующего периода найти компромиссное решение по каждому пункту данного соглашения. Здесь нет никакого давления со стороны России, здесь чёткий прагматичный ответ на выход из этой ситуации», — пояснил Водолацкий.

Парламентарий отметил, что скоро состоятся выборы президента США, а этот вопрос «является одним из краеугольных во внешней политике Трампа».

«Я надеюсь, что всё-таки благоразумие у представителей администрации США возобладает и договор на продление на год будет подписан для того, чтобы мир вздохнул спокойно. И дальше, уже после выборов президента США, за стол переговоров можно было сесть, невзирая уже на то, как это отразится на голосах или сторонниках… Это будет спокойно, никаких обязательств, а будут обязательства лишь перед мировым сообществом, которое ждёт положительного результата от переговоров России и США», — заключил он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал обречённым на провал предложение Путина продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) хотя бы на год без всяких условий.

По его словам, США предлагали продление на год в обмен на то, что обе страны на это время установят лимиты на число ядерных боеголовок.

16 октября Путин предложил продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.

Как отметил российский лидер, соглашение работало исправно и выполняло свою роль ограничителя и сдерживания гонки вооружений.