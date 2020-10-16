В Совфеде оценили роль договора СНВ-III для мирового сообщества

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя в беседе с RT перспективы продления договора СНВ-III, отметил, что в мировой безопасности заинтересованы все страны.

По словам Цекова, США ведут себя «крайне безответственно».

«С точки зрения сохранения международной стабильности, с точки зрения недопущения ядерного конфликта их последовательная политика отказа от всех договоров, конечно, крайне безответственна. Очень ответственно ведёт себя в этом вопросе Россия. И руководство России делает всё для того, чтобы сохранить эти договоры и таким образом дать надежду, дать определённый шанс на то, чтобы методы ограничения ядерного оружия были сохранены, чтобы они были сохранены хотя бы в каком-то качестве», — отметил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что в мировой безопасности заинтересованы все страны.

«Даже самые маленькие, которые не имеют никакого соприкосновения с ядерным оружием как таковым. Но думаю, что каждая страна понимает, что ядерный конфликт действительно скажется на всём мировом сообществе», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий.

По его словам, договор все предыдущие годы работал исправно и выполнял свою фундаментальную роль ограничителя и сдерживания гонки вооружений.