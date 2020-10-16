В ООН выразили надежду на продление Россией и США договора СНВ-III

В ООН выразили надежду на продление Россией и США договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). С таким заявлением выступил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Я не хочу давать комментариев по поводу тех или иных позиций, которые может занимать каждая сторона. По мнению Генерального секретаря (ООН Антониу Гутерреша. — RT), продление СНВ-III должно быть приоритетным. Мы очень сильно надеемся, что стороны — Россия и США — договорятся о дальнейших шагах», — приводит РИА Новости его слова.

Дюжаррик отметил, что в ООН нет недооценки необходимости продления договора.

16 октября российский лидер Владимир Путин предложил продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.

По его словам, соглашение работало исправно и выполняло свою задачу, ограничивая и сдерживая гонку вооружений.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал обречённым на провал призыв российского лидера.