В ООН выразили надежду на продление Россией и США договора СНВ-III

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В ООН выразили надежду на продление Россией и США договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). С таким заявлением выступил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
В ООН выразили надежду на продление Россией и США договора СНВ-III
  • Reuters

«Я не хочу давать комментариев по поводу тех или иных позиций, которые может занимать каждая сторона. По мнению Генерального секретаря (ООН Антониу Гутерреша. — RT), продление СНВ-III должно быть приоритетным. Мы очень сильно надеемся, что стороны — Россия и США — договорятся о дальнейших шагах», — приводит РИА Новости его слова.

Дюжаррик отметил, что в ООН нет недооценки необходимости продления договора.

16 октября российский лидер Владимир Путин предложил продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.

По его словам, соглашение работало исправно и выполняло свою задачу, ограничивая и сдерживая гонку вооружений.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал обречённым на провал призыв российского лидера.

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