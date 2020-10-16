В ООН выразили надежду на продление Россией и США договора СНВ-III
- Reuters
«Я не хочу давать комментариев по поводу тех или иных позиций, которые может занимать каждая сторона. По мнению Генерального секретаря (ООН Антониу Гутерреша. — RT), продление СНВ-III должно быть приоритетным. Мы очень сильно надеемся, что стороны — Россия и США — договорятся о дальнейших шагах», — приводит РИА Новости его слова.
Дюжаррик отметил, что в ООН нет недооценки необходимости продления договора.
16 октября российский лидер Владимир Путин предложил продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.
По его словам, соглашение работало исправно и выполняло свою задачу, ограничивая и сдерживая гонку вооружений.
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал обречённым на провал призыв российского лидера.