Посол Сирии принял участие во вручении сертификатов программы «Новое поколение»

В Москве в четверг, 15 октября, состоялось вручение сертификатов программы «Новое поколение», которая спонсируется Россотрудничеством. В мероприятии принял участие посол САР в России Рияд Хаддад.

Об этом сообщает ФАН.

По словам Рияда Хаддада, за время сирийского конфликта власти Дамаска столкнулись с последовательным разрушением медицинской инфраструктуры террористами различных группировок. Боевики систематически наносили удары по больницам и машинам скорой помощи. После освобождения большей части территорий правительству предстоит восстанавливать повреждённые объекты.

«Программа «Новое поколение» очень важна для научного и культурного сотрудничества между двумя странами», — сказал посол Сирийской Арабской Республики в России.

В январе сообщалось, что российские военные врачи оказали помощь 4,5 тыс. жителей сирийского города Камышлы в провинции Хасеке с ноября 2019 года.