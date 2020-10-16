В Госдуме прокомментировали санкции Швейцарии против России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил решение Швейцарии ввести санкции против российских физических и юридических лиц из-за строительства Крымского моста.
В Госдуме прокомментировали санкции Швейцарии против России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Я думаю, что это запоздалое решение швейцарских властей. Очевидно, что они принимали его под давлением своих западных партнёров, не исключено, что Соединённых Штатов Америки. Но, учитывая нейтральный статус Швейцарии, они, видимо, долго не могли решить, стоит ли им вмешиваться в эти не совсем законные дела. Поскольку очевидно, что санкционное давление на Россию и на строителей Крымского моста не имеет никакой правовой подоплёки», — сказал депутат.

Он считает, что санкции носят «скорее декларативный характер».

«Поскольку навряд ли они кому-то серьёзно навредят. Но тем не менее мы будем стараться ориентировать наших швейцарских партнёров на взаимовыгодное двустороннее сотрудничество и учёт национальных интересов наших государств», — добавил Морозов.

Ранее стало известно, что Швейцария ввела санкции против России за строительство Крымского моста. В санкционный список добавлены два физлица и четыре организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить