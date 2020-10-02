Британия внесла в санкционный список четыре российские компании

Короткая ссылка
Великобритания внесла в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании из-за их участия в строительстве Крымского моста.
Британия внесла в санкционный список четыре российские компании
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные британского Минфина.

В список попали гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Санкции наложили на ФГУП «Крымская железная дорога», ЗАО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», а также ООО «Крымская первая страховая компания».

Ранее ЕС внёс в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, принимавшие участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить