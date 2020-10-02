Британия внесла в санкционный список четыре российские компании

Великобритания внесла в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании из-за их участия в строительстве Крымского моста.

Reuters

Об этом свидетельствуют данные британского Минфина. В список попали гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Санкции наложили на ФГУП «Крымская железная дорога», ЗАО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», а также ООО «Крымская первая страховая компания». Ранее ЕС внёс в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, принимавшие участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.