Британия внесла в санкционный список четыре российские компании
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные британского Минфина.
В список попали гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
Санкции наложили на ФГУП «Крымская железная дорога», ЗАО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», а также ООО «Крымская первая страховая компания».
Ранее ЕС внёс в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, принимавшие участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.