В Совфеде оценили решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение ЕС внести в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

«По большому счёту они постепенно эти санкции расширят до каждого гражданина Российской Федерации. Они встали на определённый путь, себе направленность задали и с неё свернуть не могут. Создаётся такое впечатление, как в социалистическом соревновании, которое было во времена Советского Союза: кто больше санкций введёт против России. Вот они и соревнуются», — пояснил парламентарий.

По словам сенатора, никакого влияния эти санкции на Россию не окажут.

Ранее Совет Евросоюза внёс в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.