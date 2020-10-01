ЕС расширил антироссийские санкции за строительство Крымского моста
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- РИА Новости
Список опубликован в официальном журнале ЕС.
В санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс», и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж».
Под санкции также подпали «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.
В январе 2020 года Минфин США расширил санкции в отношении России. В обновлённый список попали компания — оператор поездов дальнего следования в Крым и восемь физических лиц, почти все они — в связи с прошедшими на полуострове в 2019 году выборами.