ЕС расширил антироссийские санкции за строительство Крымского моста

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Совет Евросоюза внёс в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, принимавшие участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.
ЕС расширил антироссийские санкции за строительство Крымского моста
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Список опубликован в официальном журнале ЕС.

В санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс», и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж».

Под санкции также подпали «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

В январе 2020 года Минфин США расширил санкции в отношении России. В обновлённый список попали компания — оператор поездов дальнего следования в Крым и восемь физических лиц, почти все они — в связи с прошедшими на полуострове в 2019 году выборами.

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