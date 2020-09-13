Украина выразила России протест из-за выборов в Крыму и Севастополе

Киев выразил протест Москве в связи с проведением в Крыму дополнительных выборов депутатов, а также выборов губернатора Севастополя в рамках единого дня голосования. Об этом сообщает МИД Украины.

«МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Россией 13 сентября 2020 года так называемых выборов в незаконные органы, образованные русской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономная Республика Крым и Севастополь», — говорится в пресс-релизе.

В Киеве назвали выборы в Крыму «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Там также призвали иностранные государства и международные организации осудить проведение голосования в Крыму и «усилить политико-дипломатическое давление на Россию, в том числе путём расширения санкций».

В конце августа МИД Украины направил ноту протеста России в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.