МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым
- Reuters
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации В. Путина во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и Севастополь, который начался 27 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
Там отметили, что украинская сторона направила российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста.
27 августа в Крыму открылась трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь.
В разговоре с рабочими, строящими трассу, президент заявил, что люди будут благодарны за дорогу на «многие-многие годы вперёд».
Он назвал «Тавриду» хорошим толчком в развитии всего полуострова.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.