МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

МИД Украины направил ноту протеста Министерству иностранных дел России в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации В. Путина во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и Севастополь, который начался 27 августа 2020 года», — говорится в сообщении.

Там отметили, что украинская сторона направила российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста.

27 августа в Крыму открылась трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь.

По ней проехал Путин.

В разговоре с рабочими, строящими трассу, президент заявил, что люди будут благодарны за дорогу на «многие-многие годы вперёд».

Он назвал «Тавриду» хорошим толчком в развитии всего полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.