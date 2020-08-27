Путин проехал по открывшейся в Крыму трассе «Таврида»
- РИА Новости
«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида». Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.
Как пишет Интерфакс, президент проехал по одному из этапов за рулём Aurus.
«Надо пристегнуться, да? А то штраф придется платить»: Владимир Путин открыл в Крыму трассу «Таврида», проехав по ней на «Аурусе» pic.twitter.com/aNbakcdrb9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2020
20 июля в Крыму было запущено движение по участку трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя, его протяжённость составляет 27,5 км.