Путин проехал по открывшейся в Крыму трассе «Таврида»

В Крыму открылась трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь, по ней уже проехал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида». Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.

Как пишет Интерфакс, президент проехал по одному из этапов за рулём Aurus.

«Надо пристегнуться, да? А то штраф придется платить»: Владимир Путин открыл в Крыму трассу «Таврида», проехав по ней на «Аурусе» pic.twitter.com/aNbakcdrb9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2020

20 июля в Крыму было запущено движение по участку трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя, его протяжённость составляет 27,5 км.