Путин проехал по открывшейся в Крыму трассе «Таврида»

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В Крыму открылась трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь, по ней уже проехал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Путин проехал по открывшейся в Крыму трассе «Таврида»
  • РИА Новости

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида». Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.

Как пишет Интерфакс, президент проехал по одному из этапов за рулём Aurus.

20 июля в Крыму было запущено движение по участку трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя, его протяжённость составляет 27,5 км.

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