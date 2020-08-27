Путин рассказал о впечатлениях от поездки по трассе «Таврида»

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Президент России Владимир Путин в разговоре с рабочими АО «ВАД», строящими трассу «Таврида» в Крыму, заявил, что люди будут благодарны за дорогу на «многие-многие годы вперёд». Об этом сообщило РИА Новости.
Путин рассказал о впечатлениях от поездки по трассе «Таврида»
  • РИА Новости

«Вот мы сейчас немножко разогнались. Машина, правда, тяжёлая. Приятно. Думаю, что люди будут вам благодарны многие-многие годы вперёд», — поделился президент своими впечатлениями от поездки по трассе.

Также он считает, что туристы будут ездить по трассе и «вспоминать о том, кто и как это сделал здорово». Путин назвал «Тавриду» хорошим толчком в развитии всего полуострова.

Президент отметил, что дорога соединяет главные инфраструктурные проекты полуострова — Крымский мост и аэропорт. 

Путин добавил, что на трассе планируется сделать ответвления, поскольку это необходимо для местных жителей и туристов, которые приезжают на Южный берег Крыма.

27 августа Путин открыл автомобильное движение на федеральной трассе «Таврида» в Крыму, проехав по одному из участков за рулём автомобиля Aurus.

Также Путину подарили килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида».

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