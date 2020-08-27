Путину подарили килограмм покрытия трассы «Таврида»

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Президент России Владимир Путин получил в подарок килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида», которая соединяет Керчь и Севастополь.
Путину подарили килограмм покрытия трассы «Таврида»
  • РИА Новости

«Владимир Владимирович, мы бы хотели вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе «Таврида», — цитирует РИА Новости главного технолога АО «ВАД» Андрея Волкова.

Главе государства рассказали, что на автотрассе использовался асфальт нового качества, технология позволяет избежать колейности.

27 августа Путин открыл автомобильное движение на федеральной трассе «Таврида» в Крыму. Он проехал по одному из участков за рулём автомобиля Aurus и посоветовал сделать побольше съездов к прибрежным территориям.

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