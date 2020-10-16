Швейцария ввела санкции против России за строительство Крымского моста

Швейцария ввела санкции против российских физических и юридических лиц из-за строительства Крымского моста. Об этом сообщается на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).

Как указывается в сообщении, в санкционный список добавлены два физлица и четыре организации.

В начале октября санкции ввели Евросоюз и Великобритания. Под ограничительные меры подпали гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Из компаний — ФГУП «Крымская железная дорога», ЗАО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ООО «Крымская первая страховая компания».

В Совфеде отметили, что эти шаги не окажут никакого влияния на Россию, а в Госдуме напомнили, что воссоединение с полуостровом является «историческим и необратимым процессом».