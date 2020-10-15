Меланья Трамп сообщила об отрицательном тесте на коронавирус
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Об этом говорится на сайте Белого дома.
«Я рада сообщить, что у меня отрицательный результат. Надеюсь вернуться к своим обязанностям, как только смогу», — говорится в заявлении супруги президента США.
2 октября у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.
13 октября лечащий врач американского лидера сообщил о нескольких отрицательных тестах Трампа на коронавирус.