Путин провёл телефонные переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ», — указывается в заявлении.

Вместе с этим Путин в ходе беседы выразил обеспокоенность в связи с участием в данных военных действиях боевиков из Ближневосточного региона.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о чём договорились обе стороны по итогам встречи в Москве.

Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

Позднее обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.