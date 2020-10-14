Помпео призвал Баку и Ереван придерживаться прекращения огня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона призывает Азербайджан и Армению выполнять договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Мы призываем обе страны выполнить согласованные обязательства по прекращению огня и прекратить делать мишенью гражданские районы», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о чём договорились обе стороны по итогам встречи в Москве.

Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

Позднее обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.