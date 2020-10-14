Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана
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Как передаёт РИА Новости, Шойгу призвал коллег к выполнению в полном объёме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября.
10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о чём договорились обе стороны по итогам встречи в Москве.
Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».
Позднее обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.