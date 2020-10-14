В МИД ФРГ рассказали о санкциях по ситуации с Навальным

Согласованные Евросоюзом санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального будут включать запрет на въезд определённых лиц в страны сообщества и другие меры. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Как передаёт ТАСС, дипломат отметил, что меры «направлены против отдельных лиц, несущих ответственность за произошедшее, а также участвовавших в разработке «Новичка».

По его словам, это, в частности, запрет на въезд и ограничение деловой активности.

12 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны — члены ЕС достигли политического соглашения о санкциях в отношении России.

По данным дипломатических источников агентства DPA, они коснутся шести физлиц и одной организации.

В российском МИД, комментируя возможные ограничения, подчёркивали, что они всегда приводят к ответным шагам.

Также во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что запросы Москвы остаются без ответов.