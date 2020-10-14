Действие всеобщего карантина в Израиле продлили до 18 октября

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В Израиле до 18 октября продлён режим всеобщего карантина из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в совместном заявлении главы правительства и Министерства здравоохранения.
Действие всеобщего карантина в Израиле продлили до 18 октября
  • © REUTERS/Amir Cohen

«Продлить текущие постановления до воскресенья, 18 октября», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в Израиле прошли массовые протесты из-за ужесточения карантина.

24 сентября израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране на две недели вводится полный карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

Кроме того, после двух недель полного карантина в стране должны последовать ещё 14 дней менее жёсткого карантина. 

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