Действие всеобщего карантина в Израиле продлили до 18 октября
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«Продлить текущие постановления до воскресенья, 18 октября», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в Израиле прошли массовые протесты из-за ужесточения карантина.
24 сентября израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране на две недели вводится полный карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, после двух недель полного карантина в стране должны последовать ещё 14 дней менее жёсткого карантина.