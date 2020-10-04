В Израиле прошли массовые протесты из-за ужесточения карантина

Массовые протесты в разных городах Израиля прошли в ночь с субботы на воскресенье после вступления в силу ужесточённых карантинных правил проведения демонстраций, несколько участников акций протеста пострадали в ходе столкновений с полицией.

Об этом сообщает Haaretz.

«Протестующие, выступающие против (премьер-министра Биньямина. — RT) Нетаньяху, подвергались нападениям во время протестов, а также стали жертвами агрессивных действий полиции, поскольку митинги проводились в сотнях мест с учётом новых правил, требующих, чтобы протестующие оставались в радиусе одного километра от своих домов», — говорится в публикации.

Уточняется, что в протестах в разных городах страны, от Кирьят-Шмона до Эйлата, приняли участие 130 тыс. демонстрантов.

По данным полиции, несколько человек были задержаны за участие в беспорядках при проведении протестов и за нарушение предписаний Минздрава Израиля.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране на две недели вводится полный карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.