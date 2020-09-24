В Израиле на две недели вводят полный карантин из-за COVID-19

В Израиле на две недели вводится полный карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Заболеваемость (COVID-19. — RT) в Израиле растёт, также увеличивается число тяжёлых случаев. Как заявили эксперты, если мы не предпримем мер, то очень скоро окажемся у пропасти», — приводит The Jerusalem Post его слова.

Нетаньяху заявил, что после двух неделей полного карантина в стране последуют ещё 14 дней менее жёсткого карантина.

Ранее стало известно, что в Израиле число выявленных случаев коронавируса превысило 187 тыс.