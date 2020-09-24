В Израиле на две недели вводят полный карантин из-за COVID-19

Короткая ссылка
В Израиле на две недели вводится полный карантин для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
В Израиле на две недели вводят полный карантин из-за COVID-19
  • Reuters

«Заболеваемость (COVID-19. — RT) в Израиле растёт, также увеличивается число тяжёлых случаев. Как заявили эксперты, если мы не предпримем мер, то очень скоро окажемся у пропасти», — приводит The Jerusalem Post его слова.

Нетаньяху заявил, что после двух неделей полного карантина в стране последуют ещё 14 дней менее жёсткого карантина. 

Ранее стало известно, что в Израиле число выявленных случаев коронавируса превысило 187 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить