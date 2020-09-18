В Израиле возобновили общенациональный карантин

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В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин в связи с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.
В Израиле возобновили общенациональный карантин
  • Reuters

В стране начали действовать ограничения на передвижение граждан — можно отдаляться от дома только на дистанцию до 1000 метров. На разрешённое расстояние разрешено выходить в парки, на детские площадки и для молитв.

Отдаляться от своих домов на расстояние более километра можно лишь в ряде оговорённых случаев, в том числе на работу.

Занятия спортом разрешены, если для этого не нужно пользоваться автотранспортом. 

Уважительной причиной выхода из дома являются участие в различных религиозных церемониях и обрядах.

Запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более десяти человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах.

Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 175 256.

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