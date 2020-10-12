В Госдуме оценили заявление ЕС о возможных санкциях из-за Навального

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление ЕС о том, что страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о санкциях в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Наша прокуратура четыре раза запрашивала у немецкой стороны информацию по данному инциденту, и мы ничего не получили», — заявил Чепа.

При этом, как считает парламентарий, российская сторона предоставила всю необходимую для проведения расследования информацию.

«Происходят всяческие попытки укрыть эту информацию, не предоставлять её нашим компетентным органам. Есть большое количество вопросов по данному инциденту. Наши врачи в Омске делали анализы, Россия передала результаты анализов и биоматериалы немецкой стороне, когда его везли в Германию», — добавил депутат.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС сообщил, что страны достигли политического соглашения о санкциях в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.