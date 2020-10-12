СК подтвердил гибель трёх человек при стрельбе в Нижегородской области

В Госдуме оценили заявление ЕС о возможных санкциях из-за Навального

Короткая ссылка
RT
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление ЕС о том, что страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о санкциях в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
В Госдуме оценили заявление ЕС о возможных санкциях из-за Навального
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Наша прокуратура четыре раза запрашивала у немецкой стороны информацию по данному инциденту, и мы ничего не получили», — заявил Чепа.

При этом, как считает парламентарий, российская сторона предоставила всю необходимую для проведения расследования информацию.

«Происходят всяческие попытки укрыть эту информацию, не предоставлять её нашим компетентным органам. Есть большое количество вопросов по данному инциденту. Наши врачи в Омске делали анализы, Россия передала результаты анализов и биоматериалы немецкой стороне, когда его везли в Германию», — добавил депутат.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС сообщил, что страны достигли политического соглашения о санкциях в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить