В ОАЭ одобрили проведение клинических испытаний вакцины «Спутник V»

Минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ проведения в стране фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора фонда Кирилла Дмитриева, Объединённые Арабские Эмираты показали «один из самых передовых в мире подходов к борьбе с пандемией коронавируса».

Ранее российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого они обсудили борьбу с распространением коронавируса.