В ОАЭ одобрили проведение клинических испытаний вакцины «Спутник V»

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Минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В ОАЭ одобрили проведение клинических испытаний вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

«РФПИ объявляет об одобрении Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ проведения в стране фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора фонда Кирилла Дмитриева, Объединённые Арабские Эмираты показали «один из самых передовых в мире подходов к борьбе с пандемией коронавируса».

Ранее российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого они обсудили борьбу с распространением коронавируса.

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