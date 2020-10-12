В ОАЭ одобрили проведение клинических испытаний вакцины «Спутник V»
- РИА Новости
«РФПИ объявляет об одобрении Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ проведения в стране фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора фонда Кирилла Дмитриева, Объединённые Арабские Эмираты показали «один из самых передовых в мире подходов к борьбе с пандемией коронавируса».
Ранее российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого они обсудили борьбу с распространением коронавируса.