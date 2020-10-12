Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби

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Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого они обсудили российско-эмиратское партнёрство, борьбу с коронавирусом и ближневосточное урегулирование.
Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-эмиратского стратегического партнёрства в различных областях с учётом договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в ОАЭ в октябре 2019 года», — указано в сообщении.

Стороны отметили важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, в том числе взаимодействие по российской вакцине «Спутник V». Отмечается, что в настоящее время клинические испытания российской вакцины проходят в ОАЭ.

Также было обсуждено положение дел в ближневосточном урегулировании. 

«В ходе беседы Мухаммед Аль Нахайян тепло поздравил Владимира Путина с прошедшим днём рождения», — указано в сообщении.

Ранее Путин и иранский лидер Хасан Рухани обсудили по телефону ситуацию в Карабахе.

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