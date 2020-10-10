Путин и Рухани обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

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Российский президент Владимир Путин и иранский лидер Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили достигнутые в Москве договорённости по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Рухани обсудили по телефону ситуацию в Карабахе
  • РИА Новости

«По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани... Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом Рухани выразил Путину поддержку в связи с решением о прекращении огня в Карабахе, принятым по итогам трёхсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна.

Кроме того, стороны обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и перспективы взаимодействия по российской вакцине «Спутник V».

В 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

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