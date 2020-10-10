Мадуро заявил о подготовке боевиков властями Колумбии для саботажа

Венесуэльский президент Николас Мадуро предупредил, что в Колумбии готовится «более тысячи боевиков», которые планируют «саботировать политический и избирательный климат» в стране.

«В это время, когда я с вами говорю, в Колумбии готовится более тысячи боевиков, их тренирует армия и служба разведки Колумбии при поддержке президента Колумбии… Они намерены проникнуть в Венесуэлу, чтобы саботировать политический и избирательный климат, который должен нас привести 6 декабря к выборам Национальной ассамблеи», — приводит слова Мадуро РИА Новости.

Президент добавил, что Венесуэла должна активировать «все механизмы разведки, защиты со стороны общества, политики, полиции», потому что страна находится под постоянной угрозой.

В июне Мадуро заявил, что лидер Колумбии Иван Дуке якобы контролирует наёмников, которые готовят новое вторжение в Боливарианскую Республику.

3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны попыталась попасть на катерах «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии». В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию.