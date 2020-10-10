Число случаев коронавируса в Германии превысило 319 тысяч

В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 319 381. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что за сутки в стране выявили 4721 новый случай COVID-19. Всего в ФРГ скончались 9604 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в стране.