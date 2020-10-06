В Берлине ужесточают ограничения в связи с ростом случаев коронавируса
- Reuters
Как пишет газета Berliner Morgenpost, ночной комендантский час для магазинов, баров, ресторанов и клубов вводится с 23:00 до 06:00.
Кроме того, вводятся ограничения на посещение частных торжеств в закрытых помещениях: число посетителей сокращается с 25 до 10 человек.
При этом с 23:00 до 06:00 разрешено собираться группам не более пяти человек, даже на открытом воздухе.
Решение вступит в силу в полночь 10 октября и будет действовать до 31 октября.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в стране.