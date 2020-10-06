В Берлине ужесточают ограничения в связи с ростом случаев коронавируса

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Сенат Берлина принял решение о закрытии магазинов, баров, ресторанов и клубов в ночное время, а также ограничении числа посетителей частных мероприятий в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Берлине ужесточают ограничения в связи с ростом случаев коронавируса
  • Reuters

Как пишет газета Berliner Morgenpost, ночной комендантский час для магазинов, баров, ресторанов и клубов вводится с 23:00 до 06:00.

Кроме того, вводятся ограничения на посещение частных торжеств в закрытых помещениях: число посетителей сокращается с 25 до 10 человек.

При этом с 23:00 до 06:00 разрешено собираться группам не более пяти человек, даже на открытом воздухе.

Решение вступит в силу в полночь 10 октября и будет действовать до 31 октября.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в стране.

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