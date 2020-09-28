Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в ФРГ
- Reuters
Как пишет Bild, об этом она заявила во время видеоконференции президиума Христианско-демократического союза.
«Если тренд продолжится, то у нас ежедневно будет 19,2 тыс. инфицированных», — сказала Меркель.
Глава правительства отметила необходимость правильно расставить приоритеты в борьбе с пандемией.
Согласно данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число выявленных случаев COVID-19 в ФРГ увеличилось за сутки на 1192, достигнув отметки 285 332.