Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в ФРГ

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Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность ситуацией с коронавирусом в ФРГ и предупредила, что если ничего не изменится, то число новых случаев может увеличиться до более чем 19 тыс. в день.
Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в ФРГ
  • Reuters

Как пишет Bild, об этом она заявила во время видеоконференции президиума Христианско-демократического союза.

«Если тренд продолжится, то у нас ежедневно будет 19,2 тыс. инфицированных», — сказала Меркель.

Глава правительства отметила необходимость правильно расставить приоритеты в борьбе с пандемией.

Согласно данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число выявленных случаев COVID-19 в ФРГ увеличилось за сутки на 1192, достигнув отметки 285 332. 

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